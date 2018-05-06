Китай отказывается от продукции США

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. "Торговая война" между Вашингтоном и Пекином ухудшила ситуацию на рынке сои, свинины, а также других товаров США.

Как отмечает The Wall Street Journal, китайские импортеры сократили закупку американской свинны и соевых бобов. Кроме того, закупка кукурузы была вовсе отменена.

Также были резко сокращены поставки сорго пшеницы.

"Из-за сохранения санкций импортеры рискуют образовать большую дыру в экспорте США", — заявил гендиректор крупнейшего производителя сои Bunge Ltd. Сорен Шредер.