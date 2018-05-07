Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в апреле вырос на 1,8 п.п.

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле вырос до 55,5 пункта с 53,7 пункта в марте, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. По данным Markit, рост показателя превысил средний долгосрочный уровень исследования. Сообщения, полученные от участников опроса свидетельствуют о том, что рост был обусловлен увеличением объемов новых заказов как от новых, так и от традиционных клиентов.

При этом российский совокупный индекс IHS Markit (охватывающий обрабатывающие отрасли и сферу услуг) составил 54,9 балла, превысив мартовский показатель 53,2 балла. Отмечается, что последнее общее повышение совокупных объемов производства было существенным, и произошло на фоне усиления темпов роста как в обрабатывающих отраслях, так и в сфере услуг.

Новые заказы, поступившие в компании российской сферы услуг, продолжали увеличиваться в апреле, причем темпы роста ускорились после восьмимесячного минимума в марте. Компании объясняли рост новых заказов усилением потребительского спроса и привлечением новых клиентов. Темпы роста новых заказов в обрабатывающих отраслях также ускорились, однако были умеренными в целом.

В апреле уровень незавершенных заказов в сфере услуг в целом не изменился, что отразило идентичность темпов роста как деловой активности, так и новых заказов. Между тем, рост занятости в сфере услуг в апреле замедлился. Несмотря на то, что в целом темпы роста остались стабильными, они упали до трехмесячного минимума. При этом деловые ожидания в компаниях сферы услуг относительно роста деловой активности в ближайшем году повысились в апреле, деловые ожидания в производственных компаниях также усилились, сообщает Markit.

"После замедления в конце первого квартала 2018 года, результаты апрельского исследования указали на сильное начало во втором квартале в сфере услуг. Рост деловой активности и новых заказов усилился, а темпы роста занятости были стабильными в целом. Инфляционное давление усилилось по всему частному сектору, а темпы роста как закупочных, так и отпускных цен ускорились в апреле. Увеличение бремени расходов в сфере услуг было существенным и максимальным с декабря 2015 года на фоне повышения закупочных цен и менее благоприятных валютных курсов", - отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.