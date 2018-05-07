Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-апреле вырос на 19%

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-апреле 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,2%, до 66,046 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-апреле 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 66,046 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 19,2%", - говорится в сообщении.

В апреле стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17,55 миллиарда долларов и по сравнению с мартом снизился на 4,2%. При этом относительно апреля 2017 года импорт из стран дальнего зарубежья вырос на 14%. Наблюдался рост закупок химической продукции на 20,3%, текстильных изделий и обуви – на 16,7%, продукции машиностроения – на 11%, продовольственных товаров – на 9,9%.

В импорте продовольственных товаров увеличились закупки рыбы в 1,5 раза, фруктов – на 43,5%, алкогольной и безалкогольной продукции – на 24,8%, овощей – на 19,5%, сахара – на 11,3%, табака – на 4,4%. При этом ввоз мяса и субпродуктов сократился в 1,9 раза, зерновых культур – на 35,1%, молочных продуктов – на 23,9%, растительного масла – на 7,7%.

Среди товаров химической промышленности увеличился импорт продуктов органической и неорганической химии на 29,7%, парфюмерно-косметических товаров – на 24,8%, мыла и синтетических моющих средств – на 24%, полимеров и каучука – на 23,4%, фармацевтической продукции – на 13,6%. В группе текстильных изделий и обуви в апреле в годовом выражении выросли закупки хлопка на 33,7%, трикотажной одежды – на 25,7%, текстильных материалов – на 20,3%, текстильной одежды – на 17,1%, химических волокон – на 13,3%, готовых текстильных изделий – на 11,2%, обуви – на 2,3%. При этом ввоз трикотажного полотна и химических нитей по сравнению с апрелем 2017 года практически не изменился.

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки инструментов и аппаратов оптических на 26,8%, средств наземного транспорта – на 26,4%, электрооборудования – на 22,4%, механического оборудования – на 8,8%. Вместе с тем снизились импортные поставки судов и плавучих средств в 2,8 раза, частей железнодорожных локомотивов – на 19,7%, летательных аппаратов – на 14,5%.