Министры ожидают внесения в ГД кандидатуры нового премьера РФ уже вечером

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Главы министерств ожидают внесения на рассмотрение нижней палаты парламента РФ кандидатуру нового премьер-министра страны уже вечером в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском правительстве. Путин: Ключевая задача на ближайшие годы - повышение доходов граждан

"Уже сегодня вечером, чтобы завтра голосовать", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, когда ожидается внесение в Госдуму кандидатуры нового премьера.

В понедельник,7 мая, избранный президент России Владимир Путин вступает в должность. Сразу после инаугурации действующее правительство страны слагает свои полномочия перед главой государства.

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Источник сообщил также, что нынешние члены кабмина ожидают, что формирование нового состава правительства завершится в течение двух недель.

"Думаю, это вопрос пары недель", - сказал источник.

Ожидается, добавил собеседник агентства, что новые майские указы будут опубликованы с назначением нового состава правительства.

"Новые указы могут появиться уже с новым кабмином", - сказал собеседник агентства.