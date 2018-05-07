Правительство России в день инаугурации президента уйдет в отставку

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, 7 мая уходит в отставку.

Сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность главой государства.

Это решение оформляется соответствующим распоряжением правительства РФ в день вступления в должность президента.

При этом члены «старого» кабинета министров автоматически получают приставку и. о. и продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава.

Затем у президента есть две недели на размышления прежде, чем предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра.

При этом не обязательно, чтобы исполняющим обязанности премьера назначался тот, чья кандидатура потом будет внесена в Государственную думу. Так, например, после отставки в 2004 году премьер-министра Михаила Касьянова исполняющим обязанности председателя правительства тогдашний президент Путин назначил вице-премьера Виктора Христенко, однако в Госдуму для утверждения на пост главы кабинета министров внес кандидатуру Михаила Фрадкова.

Нынешняя отставка правительства в истории современной России станет 13-й по счету и седьмой в связи с инаугурацией президента.

Первый кабинет министров России, который с 15 июня 1990 года возглавлял Иван Силаев, сложил свои полномочия в 1991 году перед вступившим в должность президентом Борисом Ельциным. В 1996 году, снова после инаугурации Ельцина, в отставку ушло правительство Виктора Черномырдина. В 2000, 2004 и 2008 годах свои полномочия сложили правительства, сформированные Владимиром Путиным, Михаилом Фрадковым и Виктором Зубковым. В 2012 году в отставку в очередной раз ушел кабинет, возглавляемый Путиным.

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Путин до сих пор не раскрывал своих предпочтений относительно претендента на премьерский пост и нового состава кабинета.

Пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков также не стал анонсировать предстоящие кадровые назначения и отметил, что президент после инаугурации вправе в любое время, установленное законом, внести в Госдуму кандидатуру на пост премьера.

Ранее в нижней палате сообщили РИА Новости, что депутаты смогут утвердить предложенную кандидатуру уже на следующий день после инаугурации.

Сам Медведев относительно своей дальнейшей политической карьеры тоже ничего конкретного не озвучивал, однако ранее намекнул, что не собирается уходить на отдых и готов работать дальше.

При этом источник в парламенте сообщил РИА Новости, что фракции Госдумы готовятся к встрече с Медведевым как кандидатом на пост премьер-министра РФ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что парламентские фракции в Госдуме проведут консультации с претендентом до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании.

По мнению политологов, новое правительство после инаугурации обновится менее чем наполовину. При этом опрошенные журналистами министры не дали однозначного ответа, останутся ли они на посту.

НОВЫЙ КАБМИН: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ И БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Новому правительству в ближайшие годы предстоит работать над весьма амбициозными задачами, озвученными президентом в ежегодном послании к Федеральному собранию. Путин назвал его четким и конкретным планом действий, реалистичным и обоснованным.

В частности, глава государства поднимал такие темы, как технологический прорыв и снижение уровня бедности как минимум в два раза, а также презентовал новейшие виды вооружения для обеспечения безопасности страны.

Путин ранее отмечал, что приоритетным направлением работы во время нового президентского срока станет внутренняя повестка. По его мнению, главное — обеспечить рост российской экономики и придать ей инновационный характер. При этом, как отметил глава государства, не останутся без внимания вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности страны.

Среди поставленных целей — рост зарплат и пенсий, сокращение бедности, резкое увеличение доходов на душу населения, улучшение качества образования и медицинского обслуживания. В результате планируется рост средней продолжительности жизни за 80 лет.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить опережающий рост экономики по сравнению со среднемировым и реализовать поставленные в послании задачи, которые будут оформлены, скорее всего, в новые «майские указы».

В Кремле ранее подтвердили, что на подпись Путину готовится документ об увеличении расходов на медицину, образование и инфраструктуру. По данным СМИ, глава государства может подписать его уже 7 мая.