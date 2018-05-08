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ЕС рассмотрит новые санкции против РФ из-за выборов президента в Крыму‍


Экономика

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза может во вторник, 8 мая, рассмотреть вопрос, который связан с ограничительными мерами из-за "подрыва территориальной целостности" Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на предварительную повестку совещания постпредов.

Отмечается, что накануне намеченной встречи встречи были опубликованы связанные с предстоящим совещанием документы.

"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины - новые списки", - поясняется в 46-м пункте предварительной повестки.

Напомним, что комитет постоянных представителей стран ЕС - главный подготовительный орган Совета Евросоюза. Вопросы, которые необходимо включить в повестку дня Совета, сначала, как правило, обсуждаются в рамках комитета постпредов. Тем не менее, полномочий об окончательном решении у них нет.

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