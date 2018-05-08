Профицит торгового баланса РФ в январе-марте вырос на 26,6%

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-марте выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 26,6%, или на 10,2 миллиарда долларов, и составило 48,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России в январе-феврале увеличился на 23,1% в годовом выражении и составил 103,5 миллиарда долларов. Импорт РФ за этот период вырос на 20,3% — до 55 миллиардов долларов. По данным таможенной статистики, в январе-марте внешнеторговый оборот России составил 158,5 миллиарда долларов, увеличившись на 22,1%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,5% (в январе-марте 2017 года — 64,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68% (в январе-марте 2017 года — 68,4%), в страны СНГ — 39% (ранее — 38%).

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-марте 2018 года составила 11% (в январе-марте 2017 года — 9,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,8% (в январе-марте 2017 года — 9,6%), в страны СНГ — 12,6% (11,7%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,6% (в январе-марте 2017 года — 44,1%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 48,8% (в январе-марте 2017 года — 47,1%), из стран СНГ — 20,6% (ранее — 22%).

Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-мартом 2017 года возрос на 24,2%, в том числе электрического оборудования — на 30,1%, механического оборудования — на 20,6%, инструментов и оптических аппаратов — на 13,1%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей на 49,8%, а грузовых автомобилей — снизился на 3,7%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского союза в январе-марте 2018 года приходилось 44,9% российского товарооборота (в январе-марте 2017 года — 45,3%), на страны СНГ — 11,8% (12,1%), на страны ЕАЭС — 8,3% (8,8%), на страны АТЭС — 28,8% (29,4%).