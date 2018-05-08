ЦБ: Выход США из ядерной сделки существенно не скажется на экономике Ирана

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе не окажет существенного влияния на иранскую экономику, заявил глава центробанка Ирана Валиулла Сеиф.

"Нашей экономике, находящейся в стадии движения по намеченной программе, решение США, каким бы они ни было, не создаст помех", - заявил он в интервью телекомпании IRIB.

В то же время президент Ирана Хасан Роухани в ходе выступления с участием представителей нефтяной промышленности заявил, что страна может столкнуться с проблемами в "исключительных обстоятельствах", которые "возможны в любое время", но переживет их. Однако он не уточнил, с чем конкретно они могут быть связаны.

"Конечно, возможны и исключительные обстоятельства в любое время - придет какой-то особый человек, начнет управлять в какой-то стране, создаст специфическую обстановку. Такое в мире бывает, однако, возможно, в течение двух-трех месяцев мы столкнемся с проблемами, но пройдем сквозь них", - заявил он.

Американский президент ранее сообщил, что 8 мая объявит, выйдет ли Вашингтон из соглашения с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.