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Медведев оценил расходы по новому майскому указу до 2024 года в 8 трлн руб


Экономика

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа президента Владимира Путина примерно в 8 триллионов рублей, но не обозначил источники финансирования, сообщил РИА Новости зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Во вторник прошла встреча фракции КПРФ в Госдуме с Медведевым как кандидатом на пост премьера.

"С точки зрения выполнения, оценка приблизительная Медведевым была дана, что потребуется 8 триллионов рублей. Оценка наша, дана Геннадием Андреевичем (Зюгановым - ред.), - скорее 10, даже чуть больше ", - сказал Афонин по итогам встречи.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штабаПутин в ходе инаугурации обозначил в своей речи программу развития страны

По его словам, данных о планируемых источниках финансирования таких расходов пока нет. "Пока ни на встрече с нашей фракцией, ни с другими не было обозначено пути получения вот этих вот дополнительных доходов… ищут, но в нынешней системе законодательной их найти невозможно, нужны реформы", - сказал депутат.

В понедельник вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В частности, в нем глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году - до 80 лет.

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