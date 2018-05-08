Медведев: Идея повысить НДФЛ до 15%, скорее всего, не будет реализована

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме заявил, что инициатива о повышении НДФЛ в России до 15%, скорее всего, не будет реализована, заявил по итогам консультаций первый зампред фракции Михаил Емельянов.

"Он (Медведев) высказал не очень оптимистическое мнение по поводу повышения НДФЛ в России с 13 до 15%. Он сказал, что не факт, что это будет реализовано", - заявил РИА Новости Емельянов.

По словам депутата, Медведев, комментируя "не впечатляющий" рост российской экономики, связал это с антироссийскими санкциями.

Медведев, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил утвердить на пост премьера, приехал во вторник в Госдуму для продолжения консультаций с парламентскими фракциями. В понедельник Медведев уже побеседовал с единороссами и представителями фракции ЛДПР.