Власти РФ рассчитывают получить от системных мер в сфере налогов 1,2 трлн руб

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Власти России рассчитывают получить от небольших системных мер в сфере налогов по 300-400 миллиардов рублей дополнительных доходов, всего 1,2 триллиона рублей, заявил президента РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что дополнительные 8 триллионов рублей на цели "майского указа" будут найдены, в том числе, за счет настройки налоговой системы.

"Мы вот сейчас вот выстроим новые предложения, их сделаем, выстроим, зафиксируем и будем придерживаться принятых правил. Но в рамках того, что мы выстроим, и того, что будем делать, тоже надеемся получить дополнительные ресурсы. Есть и так называемые общие системные меры - сейчас не буду их просто перечислять, они вроде бы как бы мелкие, - но от каждой из них мы надеемся получить по 300, по 400 миллиардов, в целом - 1 триллион 200 миллиардов", - сказал Путин на пленарном заседании Госдумы во вторник.