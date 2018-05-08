Армения не сменит парадигму отношений с Россией

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ, Александр Жирнов. Депутаты Национального собрания Армении повторным голосованием избрали премьер-министром страны Никола Пашиняна. За его кандидатуру отдали голоса 59 депутатов при необходимых 53. Против высказались 42.

Неделю назад лидер оппозиции не получил должной поддержки, набрав только 45 голосов. Если бы главу кабинета министров не избрали бы и в этот раз, Национальное собрание было бы распущено. Президент РФ поздравил нового премьера Армении со вступлением в должность

Еще до проведения голосования Пашинян озвучил свои планы в отношении внешней и внутренней политики Армении. Он заверил, что отношения с Россией останутся союзническими и будут являться приоритетными.

"Наши отношения должны строиться на основах дружбы, равноправия и готовности решать вопросы. Военное сотрудничество с Россией — важный фактор обеспечения безопасности Армении", — сказал Пашинян.

Новый премьер еще раз подтвердил намерения сохранить Армению в составе ЕАЭС и ОДКБ, а также принять меры для повышения эффективности членства в этих организациях. При этом сотрудничество будет налаживаться и с Евросоюзом, Соединенными Штатами, Китаем и Грузией. По словам Пашиняна, он готов обсудить вопросы урегулирования карабахского конфликта с властями Азербайджана. Приоритетом в экономике страны должны стать высокотехнологичные производства, развитое сельское хозяйство и туризм. Основной задачей глава правительства видит борьбу с коррупцией и монополизмом в различных секторах хозяйства, снижение уровня безработицы и бедности.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", серьезных изменений в отношениях России и Армении в связи с приходом власти Пашиняна ожидать не стоит. Слишком многое связывает обе страны. Однако возможны некоторые подвижки в ряде ключевых экономических вопросов, и процесс притирки займет некоторое время. Многое будет зависеть и от состава нового кабинета министров. Премьер Армении Саргсян ушел в отставку

У Армении просто нет выбора

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов считает, что в отношениях России и Армении возможны тактические трения.

"Все-таки к власти пришла другая политическая сила, сменившая ту, что управляла очень давно. Ее представлял не только Сарксян, но и до него Кочарян. Действительно, в Армении завершилась целая историческая и политическая эпоха. Конечно, будут какие-то притирки и нестыковки. Это – неизбежно",- сказал Лукьянов.

Он напомнил, что Пашинян, до того как стал претендовать на пост премьера, занимал достаточно фрондирующую позицию в отношении России. Но его нынешние действия говорят о понимании реалий современного политического устройства мира.

"Эта позиция сразу рассосалась, как только возникла реальная возможность прихода к власти. Это свидетельствует, на мой взгляд, о его адекватности", - подчеркнул Лукьянов.

Что касается стратегических изменений, то, по мнению политолога, у Армении просто нет выбора. Она находится в тяжелейшем геополитическом положении и изолирована с двух сторон государствами, с которыми отношения или плохие, как с Турцией, или откровенно враждебные, на грани войны, как с Азербайджаном. Поэтому вопрос национальной безопасности в самом прямом смысле этого слова для страны является определяющим. Все остальное – производные от него.

"Это звучит довольно печально, но это – факт. И так уж вышло, что страной, которая может предоставить гарантии безопасности, является Россия. Другого варианта просто не существует, поэтому, чтобы ни хотели и как бы ни видели картину будущего армянские политики, им придется с этим считаться. Если они, конечно, ответственные", - пояснил Лукьянов.

Несмотря на неоднозначную репутацию нового лидера Армении, скорее всего, считает эксперт, серьезных изменений в отношениях России и Армении ожидать не стоит.

"Но мне кажется, что Пашинян, хотя его и называют демагогом, и проявил он себя как стихийный уличный вождь, но он, при этом, реальность понимает вполне хорошо. Попыток менять парадигму не будет", - заключил Лукьянов.

Проблемы в долгосрочной перспективе

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напомнил, что сразу после избрания Пашинян заявил о сохранении Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также подчеркнул, что Российская Федерация останется важнейшим стратегическим партнером.

"Это важное утверждение. И это логично, поскольку практически все современное вооружение, которое есть у Армении – российское или советское", - считает эксперт.

Абзалов подчеркнул очевидность того, что с экономической точки зрения, Армения очень выиграла от таможенного союза ЕАЭС, и есть сильные сомнения, что она будет из него выходить. Однако просматривается и ряд возможных проблем в отношениях двух стран.

"В чем могут быть некоторые изменения? В первую очередь это касается взаимодействий с российскими компаниями. В свое время были конфликты вокруг цен на энергоносители, которые поставляет "Газпром". Вполне возможно, что Армения будет занимать здесь более жесткую позицию. Важным фактором является перспектива дальнейших переговоров ", - пояснил Абзалов.

Но самым важным, по его мнению, будет вопрос Карабаха. Это очень серьезная тема для Азербайджана и Армении. С учетом того, что Россия поставляет вооружения в обе страны, это может стать серьезной проблемой в долгосрочной перспективе.

"9 мая Пашинян едет в Карабах. По целому ряду причин, одна из основных – достаточно памятная дата для Карабаха в целом. Плюс ко всему, предыдущий премьер представлял так называемый "карабахский клан" и Пашиняну необходимо договариваться, в том числе, с игроками, которые представлены в этом стратегически важном районе. От того, как пройдут эти переговоры, зависит – будет ли дальнейшее обострение", - считает Абзалов.

Эксперт напомнил, что одним из тезисов оппозиции, которую представлял Пашинян, было скорейшее решение карабахского вопроса.

"Вариантов решений военным способом – не очень много. И Россия в этом случае в сложном положении. С одной стороны Азербайджан и совместные проекты с Турцией. Значительная часть инвестиций в азербайджанскую экономику в настоящее время – турецкие. Они по-разному оцениваются, но сути это не меняет. С другой стороны, с Арменией также выстроены очень серьезные отношения. Она – член Таможенного союза, ОДКБ. Расшатывание ситуации станет очень серьезным риском", - заявил Абзалов.

По его словам, среди всех партий, которые участвовали в парламентских выборах ранее, партия Пашиняна выступала с наиболее проевропейских позиций. В ее риторике присутствовала необходимость интеграции с ЕС, более жесткая позиция по ЕврАзЭС, но сейчас заявления самого Пашиняна уже не столь радикальны.

"Большое значение будет иметь будущий кабинет министров. Уже известно, что свою позицию покинет министр обороны. Есть предположение, что будет предпринята военная реформа", - добавил Абзалов.