Путин: РФ продолжит диверсифицировать структуру своих международных резервов

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия будет продолжать диверсифицировать структуру своих международных резервов, заявил президента РФ Владимир Путин в Госдуме.

Глава государства напомнил о необходимости повышения экономического суверенитета РФ, отметив, что монополия доллара ненадежна и опасна.

"Скажем, наши золотовалютные резервы диверсифицировались. И мы будем продолжать это делать дальше. Это такая тонкая и спокойная настройка, мы будем в этом направлении двигаться", - сказал Путин.

Госдума на заседании во вторник поддержала предложенную президентом кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.