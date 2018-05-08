FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Медведев: Переговоры по ЗСТ Сингапура и Израиля с ЕАЭС находятся на завершающей стадии


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Переговоры по соглашениям о зоне свободной торговли между Сингапуром, Израилем и Евразийским экономическим союзом находятся на завершающей стадии, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев.

"За последние годы эти (интеграционные) проекты получили новое дыхание - и идеи президента о большом евроазиатском пространстве, и наши евразийский проекты. Все-таки они получили динамичное развитие", - заявил Медведев на заседании Госдумы, которая должна рассмотреть вопрос о его утверждении главой правительства по предложению президента РФ Владимира Путина.

"У нас подписано соглашение с Вьетнамом о зоне свободной торговли, хотя мы к нему с большим трудом шли. У нас в настоящий момент полностью подготовлено и подписано мною распоряжение, касающееся Ирана. У нас в завершающейся стадии переговоры по подобного рода соглашениям с Сингапуром, Израилем, со странами АСЕАН. Все это тоже в значительной степени - и использование механизмов мягкой силы", - добавил он.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ