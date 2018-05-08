Медведев: Переговоры по ЗСТ Сингапура и Израиля с ЕАЭС находятся на завершающей стадии

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Переговоры по соглашениям о зоне свободной торговли между Сингапуром, Израилем и Евразийским экономическим союзом находятся на завершающей стадии, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев.

"За последние годы эти (интеграционные) проекты получили новое дыхание - и идеи президента о большом евроазиатском пространстве, и наши евразийский проекты. Все-таки они получили динамичное развитие", - заявил Медведев на заседании Госдумы, которая должна рассмотреть вопрос о его утверждении главой правительства по предложению президента РФ Владимира Путина.

"У нас подписано соглашение с Вьетнамом о зоне свободной торговли, хотя мы к нему с большим трудом шли. У нас в настоящий момент полностью подготовлено и подписано мною распоряжение, касающееся Ирана. У нас в завершающейся стадии переговоры по подобного рода соглашениям с Сингапуром, Израилем, со странами АСЕАН. Все это тоже в значительной степени - и использование механизмов мягкой силы", - добавил он.