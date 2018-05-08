Путин: Настройка налоговой системы принесет бюджету 1,2 трлн руб

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Власти РФ рассчитывают принять несколько системных мер для настройки налоговой системы, каждая из которых, как ожидается, принесет казне по 300-400 миллиардов рублей дополнительных доходов в течение шести лет, а все вместе дадут 1,2 триллиона рублей, рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Мы вот сейчас вот выстроим новые предложения, их сделаем, выстроим, зафиксируем и будем придерживаться принятых правил. Но в рамках того, что мы выстроим, и того, что будем делать, тоже надеемся получить дополнительные ресурсы. Есть и так называемые общие системные меры - сейчас не буду их просто перечислять, они вроде бы как бы мелкие, - но от каждой из них мы надеемся получить по 300, по 400 миллиардов, в целом - 1 триллион 200 миллиардов", - сказал Путин на пленарном заседании Госдумы во вторник.

В понедельник вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В частности, в нем глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году - до 80 лет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме перед одобрением его кандидатуры парламентом, оценил необходимые средства для выполнения нового "майского указа" в 25 триллионов рублей, что означает необходимость увеличить расходы на приоритетные направления на 8 триллионов рублей по сравнению с запланированным уровнем.

Путин подчеркнул, что указанные 8 триллионов рублей появятся в бюджете, во-первых, благодаря росту экономики, а во-вторых – мерам настройки налоговой системы. На последние придется около 1,2 триллиона рублей, при этом правительству придется уделить особое внимание макроэкономической политике и не нарушить макроэкономическую стабильность.

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА

Возможные налоговые изменения власти обсуждают давно, многие из них известны. В частности, правительство планировало навести порядок в системе налоговых льгот: провести их инвентаризацию и отменить неэффективные. Представители бизнеса заявляли, что готовы к этому, но просили не делать резких шагов, которые приведут к большим одномоментным потерям компаний.

Антон Силуанов, который занимал в предыдущем кабмине пост главы Минфина, а теперь может вырасти до первого вице-премьера, говорил, что налоговые новации должны быть направлены, прежде всего, на создание равных условий ведения бизнеса, на то, чтобы предприятия выходили из тени. Повышать налоговую нагрузку на тех, кто работает честно, по его словам, правительство не планирует.

Большие надежды Минфин возлагает на меры по улучшению администрирования налогов: повсеместного распространения онлайн-касс, расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке.

В должности первого вице-премьера Силуанову будет легче лоббировать предложение Минфина и Минэкономразвития по снижению страховых взносов с одновременным увеличением ставки НДС до общего уровня в 22%. По расчетам авторов идеи, это выведет значительную часть бизнеса из тени и, соответственно увеличит сборы налогов. Против этого ранее выступал социальный блок, но в новом кабинете министров курирующим его вице-премьером станет Татьяна Голикова, которая на посту главы Счетной палаты как раз поддерживала налоговые инициативы Минфина.

При этом в номом правительстве будет сложнее провести предложения, связанные с повышением подоходного налога, которые также обсуждались прежним составом. В частности, власти обсуждали повышение НДФЛ с 13% до 15%, с тем чтобы направить дополнительные доходы на решение приоритетных проблем в социальной сфере. Против этого выступали и Силуанов, и Голикова.

Изменения налоговой системы, которые вступят в силу со следующего года, по действующему законодательству, должны быть опубликованы до 1 сентября текущего года.