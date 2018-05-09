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ЕБРР ухудшил прогноз по ВВП РФ в 2018 г до 1,5% из-за геополитических рисков


Экономика

ЛОНДОН, 9 мая - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,5% с 1,7% из-за геополитических рисков, следует из весеннего отчета банка "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

По оценке финансового института, темп роста российской экономики в 2018 и 2019 годах останется на уровне 2017 года - около 1,5% "вследствие низкой инвестиционной активности и стабилизации или небольшого снижения цен на нефть".

Рост ВВП должен будет поддерживаться восстановлением потребления и инвестиций, а также более высокими ценами на нефть и макроэкономической стабилизацией.

При этом основные риски для экономки РФ будут исходить от той же цены на нефть, от отсутствия реформ бизнес-среды и геополитической напряженности. В отчете также отмечается, что новый раунд санкций, введенных США в начале апреля против российских бизнесменов и компаний, добавил неопределенности инвесторам.

Авторы доклада вновь подчеркнули, что без реализации существенных реформ рост ВВП РФ в долгосрочной перспективе будет оставаться на уровне около 1-2% в год из-за низких инвестиций и устаревших производственных мощностей, слабой демографической ситуации, устаревшей инфраструктуры, а также неблагоприятных институциональных характеристик экономики.

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