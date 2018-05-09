Минфин: Отказ ЕБРР от инвестиций в РФ подрывает устойчивость бизнес-модели банка

СОВАЙМА (Иордания), 9 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация продолжает настаивать на том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказом от инвестиций в страну наносит серьезный ущерб мандату ЕБРР и устойчивости его бизнес-модели, говорится в заявлении замминистра финансов Владимира Колычева, которое опубликовано на сайте Ежегодного собрания совета управляющих ЕБРР.

Ежегодное заседание совета управляющих ЕБРР, а также сопутствующий ему бизнес-форум проходят в Иордании 9-10 мая. В текущем году делегацию России возглавил Колычев.

Решение о заморозке инвестиций в новые проекты в РФ было принято большинством акционеров ЕБРР в июле 2014 года после осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы.

"Мы продолжаем настаивать на том, что это неправомочное и юридически несостоятельное решение, принятое с многочисленными нарушениями устава банка... наносит серьезный ущерб мандату ЕБРР и устойчивости его бизнес-модели", - подчёркивается в заявлении замминистра.

Колычев напомнил, что российские претензии были детально изложены на прошлогоднем заседании Совета управляющих на Кипре. "К сожалению, Совет управляющих оказался не в состоянии принять законные и взвешенные решения в интересах ЕБРР, вследствие чего банк по-прежнему вынужден выступать в качестве инструмента дискриминации по национальному признаку", - указал он.

В последние годы результаты операционной деятельности и плановые показатели работы ЕБРР демонстрируют негативные тренды по многим качественным параметрам, отмечается в заявлении.

Например, увеличивается отток активов из банковского портфеля: за 2017 год досрочные погашения клиентов составили почти 1 миллиард евро, а отказы в рамках уже одобренных сделок - 1,2 миллиарда евро.

"ЕБРР недостаточно эффективно использует предоставленные акционерами капитальные ресурсы и не предпринимает достаточных усилии? по сокращению имеющегося отставания от объемов, предусмотренных при подготовке стратегии", - указывает российская сторона.

Ранее в среду президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что банк при наличии капитальных возможностей намерен постепенно расширить свою географию присутствия на страны Африки, которые находятся южнее Сахары.

Банк все больше занимается несвойственными для себя вопросами глобального развития, отметил Колычев.

НАРУШЕНИЯ УСТАВА

"Как показал наш кейс, на сегодняшний день в банке фактически отсутствуют эффективные механизмы защиты прав стран-членов и разрешения акционерных споров - большинство акционеров предпочло попросту закрыть глаза на очевидные нарушения устава, тем самым дав сигнал менеджменту на продолжение антироссийской политики, проводимой ЕБРР", - указал он.

При этом, в ЕБРР не происходило и не происходит никакого обзора или актуализации "политического руководства", а приостановка операции? на российском направлении не имеет никаких оговорок по срокам действия и не аргументирована условиями, необходимыми для возобновления нормальной деятельности в России, отмечается в заявлении.

По мнению российской стороны, именно решение о прекращении деятельности в России – крупнейшей стране операции? Банка, которая давала до трети ежегодного бизнеса и приносила более половины банковского дохода - является отправной точкой нынешних проблем ЕБРР с самоидентификацией, поиском своего места в международной финансовой архитектуре, операционными и финансовыми затруднениями.

"Любые попытки так или иначе завуалировать последствия данного шага, заместить их решение новой повесткой не помогут решить имеющиеся в банке проблемы с поиском стратегического фокуса", - подчёркивается в заявлении.

ЕБРР был учрежден в 1991 году. В настоящее время его акционерами являются 65 стран, Европейский союз (ЕС) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).