Минфин РФ предлагает разрешить создавать региональные КГН с 1 сентября

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает разрешить создавать региональные консолидированные группы налогоплательщиков (КГН) с 1 сентября, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на законопроект.

В начале мая замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что Минфин РФ намерен продлить в 2019 году мораторий на создание новых консолидированных групп налогоплательщиков и на изменение существующих, при этом ограничения не будут распространятся на создание таких групп внутри одного региона.

По данным издания, условия для создания региональных КГН будут существенно более мягкими, чем для федеральных. Так, совокупная сумма налогов участников группы - более 120 миллионов рублей (для федеральных - 10 миллиардов), годовая выручка - 1,2 миллиарда (100 миллиардов), а стоимость активов - 3,5 миллиарда (300 миллиардов), следует из законопроекта. Обособленных подразделений в других регионах и странах у них не должно быть. Срок действия уже существующих КГН Минфин хочет продлить до 2023 года, а создать региональные КГН можно будет с 1 сентября 2018 года, пишет издание.

Минфин предлагает изменения для "совершенствования налогообложения института КГН", указал изданию его представитель. В Минэкономразвития, по словам его представителя, законопроект не поступал.

Институт КГН позволяет холдингам, создавшим такую группу, объединить базу по налогу на прибыль всех входящих в нее компаний, при этом основные суммы налога поступают в бюджет того субъекта РФ, где создается прибыль, а не того, где находится головная компания. КГН также решает проблему занижения налоговой базы компаний через механизм трансфертных цен и избавляет компании от контроля за трансфертным ценообразованием.

Однако на практике создание таких групп приводит к потерям поступлений по налогу на прибыль регионов: налоговая база нередко перераспределяется в те регионы, где установлены пониженные ставки налога на прибыль, кроме того, общая налоговая база снижается за счет включения в нее убытков убыточных компаний.

В КГН зарегистрированы такие холдинги, как "Роснефть" ROSN, "Северсталь" CHMF, "Газпром" GAZP, "Лукойл" LKOH, "Новатэк" NVTK, "Мечел" MTLR. Мораторий на создание КГН был введен в 2015 году, он истекает в 2018 году. За это время власти собирались уточнить нормы о КГН, чтобы закон не приводил к потерям регионов.