Слабые данные могут не позволить Банку Англии повысить ставки

ЛОНДОН, 10 мая - ПРАЙМ. Когда в феврале Банк Англии опубликовал прогнозы роста ВВП и инфляции, управляющий центрального банка Марк Карни сказал, что ключевая процентная ставка будет повышена "несколько раньше и несколько больше, чем мы думали раньше". Инвесторы сразу решили, что ставка будет повышена 10 мая, и до середины апреля придерживались такого мнения. Позднее это мнение изменилось под воздействием новых заявленных Карни ориентиров и слабых данных, и большинство участников рынка и аналитиков теперь ожидают, что пока ключевая ставка останется на уроне 0,5%, сообщает Dow Jones.

Если они правы, то важно понять, считает ли Банк Англии слабые данные за 1-й квартал временным отступлением или он отменит планы повысить ставки в этом году. Ниже приведены пять позиций, на которые стоит обратить внимание по результатам заседания центрального банка в четверг.

1. РЕШЕНИЕ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ

Слабые экономические данные за 1-й квартал вызывают сомнения во втором повышении ставки за шесть месяцев, но исключить его нельзя. Руководители Банка Англии обеспокоены тем, что слабый ростом производительности и инвестиций поле прошедшего в 2016 году референдума о членстве в ЕС вряд ли позволит экономике удовлетворить рост спрос без перегрева. Если они считают слабость роста в 1-м квартале временным явлением и надеются, что за год в целом экономика вырастет более чем на 1,5%, то могут повысить ставку сейчас, а не дожидаться усиления инфляционного давления в среднесрочной перспективе.

2. ОРИЕНТИРЫ

Если Банк Англии не повысит ключевую ставку, то надо понять, продолжит ли он сигнализировать о необходимости повысить ее несколько раз, чтобы сдержать инфляцию. С учетом того, как трудно ему давалось информирование о конкретных действиях в прошлом, некоторые аналитики считают, что банку было бы целесообразно туманно высказаться по поводу срока очередного повышения.

3. ПРОГНОЗЫ

Новые прогнозы роста ВВП и инфляции станут ключевым источником информации для определения планов центрального банка. Небольшое понижение прогноза роста экономики не исключит вероятности повышения ставки в этом году, но существенно пониженный прогноз вызовет сомнения в такой вероятности. Большинство аналитиков ожидают лишь небольшой коррекции текущего прогноза роста ВВП в этом и в следующем году, который составляет 1,8%, а его понижение за 1,5% вызовет сомнения в повышении ставки.

4. ГОЛОСОВАНИЕ

Инвесторы обращают больше всего внимания на мнение Карни, и его сигнал о том, что ставка в мае может быть не повышена, сыграл большую роль в изменении ожиданий относительно назначенного на четверг заседания. Но также важно, что думают другие восемь членов Комитета по денежно-кредитной политике, и приятие решения с небольшим перевесом будет указывать на вероятность повышения в августе.

5. BREXIT

Карни, как всегда, подчеркнет, что предстоящий выход Великобритании из ЕС - самый важный фактор, воздействующий на перспективы экономики. Здесь есть много неопределенностей. Например, правительство еще не разработало пути выхода из таможенного союза без создания жесткой границы в Ирландии. Карни избегает оперативных заявлений о процессе Brexit, но может просигнализировать о том, как он отразится на денежно-кредитной политике в будущем.