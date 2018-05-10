Кабмин Украины одобрил логотип бренда Ukraine Now для продвижения страны в мире

КИЕВ, 10 мая - ПРАЙМ. Украинский кабмин на своем заседании в четверг одобрил логотип бренда Украины Ukraine Now, который будет использоваться для продвижения страны в мире, сообщила пресс-служба правительства.

"Команда правительства, мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда «Украина сейчас». Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире", — цитирует пресс-служба премьера страны Владимира Гройсмана во время рассмотрения вопроса на заседании правительства.

По данным пресс-службы, логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов.

Логотип бренда представляет из себя надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слов NOW взято в прямоугольник желтого цвета, а аббревиатура UA - в синий круг, что символизирует цвета украинского флага.