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Лукашенко запретил предприятиям затевать "убыточные и дотационные" проекты


Мировая экономика / Экономика

МИНСК, 10 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не должны реализовываться никакие убыточные и дотационные проекты.

Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, это заявление прозвучало во время совещания о перспективах развития ОАО "Гродно Азот" (Гродненская область), которое занимается производством азотных минеральных удобрений, аммиака, капролактама, метанола и другой продукции.

"Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

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