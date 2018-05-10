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Недельная инфляция в РФ вновь составила 0,1%


Экономика / Макроэкономика
  • #Инфляция
    © fotolia.com, Paul Bodea

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Инфляция в РФ за неделю с 29 апреля по 7 мая вновь составила 0,1%, с начала года набрала 1,3%, сообщает в четверг Росстат.

Инфляция вернулась на уровень 0,1% в период с 27 февраля по 5 марта и сохранялась на нем все последующие недели. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели также оставалась на уровне 0,1%.

За прошлую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,1%, на свинину, вареную колбасу, пшено – на 0,2-0,3%. Вместе с этим куриные яйца подешевели на 1,5%, гречневая крупа – на 0,8%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на белокочанную капусту – 4,4%, морковь – 1,3%, картофель, лук и яблоки – 0,3-0,5%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2,3% и 1,2% соответственно.

Цены на автомобильный бензин выросли на 1%, на дизельное топливо – на 0,9%.

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