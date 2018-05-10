"МЮ" возглавил список самых дорогих футбольных брендов, "Зенит" вошел в топ-50

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Английский "Манчестер Юнайтед" занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов по версии компании Brand Finance, санкт-петербургский "Зенит" расположился на 49-й строчке, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что стоимость бренда "МЮ" оценивается в 1,895 миллиарда долларов, манкунианцы сохранили лидерство в рейтинге. Вторым остается мадридский "Реал" (1,573 миллиарда долларов), замыкает тройку по-прежнему "Барселона" (1,511). Бренд "Зенита" (125 миллионов долларов) подешевел за год на 19%, клуб опустился в рейтинге на восемь мест и стал 49-м.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 1,895 миллиарда долларов,
2. "Реал" (Испания) – 1,573,
3. "Барселона" (Испания) – 1,511,
4. "Бавария" (Германия) – 1,406,
5. "Манчестер Сити" (Англия) – 1,331,
6. "Ливерпуль" (Англия) – 1,204,
7. "Челси" (Англия) - 1,195,
8. "Арсенал" (Англия) - 1,083,
9. "Пари Сен-Жермен" (Франция) – 0,913,
10. "Тоттенхэм" (Англия) – 0,764.