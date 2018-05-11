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Трамп заявил о желании заключить "хорошую сделку" с Ираном


Экономика
  • #Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 26 февраля 2018
    © AFP, Mandel Ngan

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп во время своей поездки в штат Индиана заявил, что введет против Ирана "самые жесткие" санкции, хотя надеется заключить с Тегераном "хорошую сделку", которая пойдет второй стороне на пользу.

НефтегазопереработкаИран не будет уговаривать иностранные компании остаться после решения Трампа

"Но мы не можем позволить иметь им ядерное оружие", - заявил Трамп в выступлении перед своими сторонниками.

Отмечается, что условием новой сделки двух стран станет, в частности, предоставление американским специалистам доступа на военные базы и ядерные объекты Ирана.

Трамп отметил, что "катастрофическая иранская сделка" стала одним из главных просчетов предыдущей администрации президента США Барака Обамы и дала Ирану "близко подобраться" к ядерному оружию.

Американский лидер подчеркнул, что именно эта сделка подарила Тегерану $150 млрд, которые теперь могут быть потрачены на дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, что о выходе США из ядерной сделки с Ираном, а также о возобновлении санкций против Тегерана Трамп объявил 8 мая. Тогда он объяснил выход из этого соглашения тем, что Иран продолжает производить обогащение урана и разрабатывать ядерное оружие.

"Иранская" ядерная сделка была заключена в 2015 году. Тогда США, Великобритания, Франция, Китай, Россия и Германия отменили экономические санкции против Тегерана в обмен на гарантии мирного характера разрабатываемой им ядерной программы.

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