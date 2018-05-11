Новый курс РФ, премьер в Армении и ядерная сделка: "Прайм" выбрал главные события недели

ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

В Кремлевском дворце 7 мая прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина, переизбранного на новый шестилетний срок. Для Путина она стала четвертой. Глава государства произнес текст присяги, в которой обещал верно служить народу и защищать суверенитет и независимость России. После этого он выступил с речью, в которой кратко обозначил приоритеты будущей работы. По его словам, ориентиром для властей служит страна для людей, где есть возможности самореализации для каждого гражданина.

Путин возглавил Россию в 2000 году, а в 2004 году был переизбран. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку по Конституции один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поэтому Путин вновь стал президентом уже в 2012 году. По оценке политологов, очередное правление Путина не будет богатым на сюрпризы: президент продолжит вести избранный ранее курс, ужесточиться может только кадровая политика. Внутри страны будет превалировать курс на реализацию непопулярных социальных реформ, касающихся повышения пенсионного возраста и введения новых налогов.

НОВЫЕ "МАЙСКИЕ УКАЗЫ"

#Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018 © РИА Новости, Евгений Биятов| Перейти в фотобанк Поделиться

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Поделиться #Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

После инаугурации Путин подписал новые "майские указы". На этот раз президент поручил правительству до 2024 года обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%. Правительство также должно обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу, создать в базовых отраслях высокопроизводительный ориентированный на экспорт сектор.

Помимо этого к 2024 году кабмину необходимо увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, а также улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно. Также правительство обязано обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, повысить продолжительность жизни до 78 лет и обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции, а также снизить в два раза уровень бедности.

Предполагается, что выполнение новых "майских указов" требует суммарно около 25 трлн рублей, что означает необходимость увеличить расходы на приоритетные направления на 8 трлн рублей по сравнению с запланированным уровнем.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ КАБМИНА

#Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018 © РИА Новости, Пресс-служба Президента РФ| Перейти в фотобанк Поделиться

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Поделиться #Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018

После церемонии инаугурации действующее российское правительство ушло в отставку, но уже буквально через час Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева в качестве нового премьер-министра страны. После этого Медведев направился в Госдуму для проведения консультаций с парламентскими фракциями.

На следующий день, 8 мая, нижняя палата парламента утвердила Медведева на пост премьера. За его назначение проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против высказались 56, воздержавшихся не было. Позднее соответствующий указ о назначении был подписан президентом. По словам политологов, решение о выдвижении Медведева не стало неожиданностью, так как он является компромиссной фигурой среди разных политических сил.

НАЗНАЧЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОВ

#Дмитрий Медведев, Виталий Мутко и Антон Силуанов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 мая 2018 © РИА Новости, Михаил Климентьев| Перейти в фотобанк Поделиться

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Поделиться #Дмитрий Медведев, Виталий Мутко и Антон Силуанов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 мая 2018

Сразу после утверждения Медведев выступил перед депутатами с предложениями по кандидатурам своих замов. Во-первых, было предложено увеличить их количество с 9 до 10. Во-вторых, лишь четверо бывших вице-премьеров сохранят свои должности, шестеро из них будут новыми. Первым замом Медведев предложил назначить вместо Игоря Шувалова и.о. министра финансов Антона Силуанова.

Вопросами оборонно-промышленного комплекса в ранге вице-премьера предложено заняться замминистра обороны Юрию Борисову, который сменит Дмитрия Рогозина. Бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и первый замруководителя аппарата кабмина Максим Акимов могут разделить между собой обязанности Аркадия Дворковича. Помощник президента Константин Чуйченко может сменить главу аппарата правительства Сергея Приходько. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложена в качестве вице-премьера, отвечающего за вопросы здравоохранения и социальной политики.

Несколько вице-премьеров останутся в правительстве. Так, Ольга Голодец займется вопросами культуры и спорта. За спортивную тематику в старом кабмине отвечал вице-премьер Виталий Мутко, который теперь будет курировать ЖКХ и строительство. За промышленность и ТЭК предложено отвечать Дмитрию Козаку. Юрий Трутнев, бывший вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе сохранит свою должность.

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АРМЕНИИ

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян перед встречей с членами парламента в Ереване. 30 апреля 2018 © AFP, Karen Minasyan Поделиться

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Поделиться Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян перед встречей с членами парламента в Ереване. 30 апреля 2018

В Армении, как и в России, 8 мая Национальным собранием (парламентом) также был утвержден новый премьер-министр. Им стал лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никол Пашинян. С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавлял Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

После избрания Пашинян направил Медведеву поздравительное послание, в котором уверил, что новое армянское правительство твердо настроено на упрочение двусторонних отношений с Россией. Политологи в свою очередь довольно скептически оценили назначение нового армянского премьера, отметив, что на этом кризис в стране еще не закончен.

ВЫХОД США ИЗ СДЕЛКИ С ИРАНОМ

#Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 © AFP, Evan Vucci Поделиться

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Поделиться #Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018

На этой неделе президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения по Ирану, которое было заключено в 2015 году между Ираном и США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией. Тогда страны отменили экономические санкции против Тегерана в обмен на гарантии мирного характера разрабатываемой им ядерной программы. По словам Трампа, Иран не исполнял взятые на себя обязательства. Он также сказал, что эта сделка была "катастрофической", "самой худшей в истории США".

Трамп вернул отмененные ранее санкции, а позднее представитель Белого дома заявила, что могут быть введены дополнительные меры против Ирана. По мнению экспертов, действия Трампа не коррелируют с интересами большинства других стран, в частности европейских, которые могли бы сбывать на иранский рынок товары и зарабатывать там деньги. Тем не менее, скорее всего, европейцы примут решение США, не пожелав вступать с ними в конфронтацию.

ПОПРАВКИ К БЮДЖЕТУ

В пятницу Минфин опубликовал поправки к бюджету на текущий год, согласно которым, ведомство ожидает профицит федерального бюджета уже в 2018 году на уровне 0,45% ВВП, или 440,6 миллиарда рублей вместо заложенного в действующем законе о бюджете дефицита на уровне 1,3% ВВП. При этом расходы бюджета предлагается увеличить на 62 миллиарда рублей, до 16,6 триллионов. Доходы бюджета будут на 1,8 триллиона рублей больше первоначального плана и составят 17 триллионов рублей.

При этом Минфин уменьшил верхний предел внутреннего госдолга на 4,5% до 10 триллионов рублей, а верхний предел внешнего госдолга – на 13,5%, до 61,9 миллиарда долларов. Также, согласно поправкам, Минфин будет наращивать чистое привлечение внутренних займов в текущем году до 1,044 триллиона рублей. В действующем законе о бюджете на текущий год запланированы внутренние займы РФ на уровне 1,448 триллиона рублей, а чистое привлечение — 817 миллиардов рублей.