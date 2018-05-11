Госбюджет сократит расходы на пенсии, ПФР - наоборот

МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Минфин предложил сократить расходы федерального бюджета на пенсии в текущем году на 51,5 миллиарда рублей, говорится в проекте поправок к бюджету на 2018 год. В целом на блок "Социальная политика" расходы планируют урезать на 53 миллиарда рублей.

Объявленные изменения нельзя считать необычными, это всего лишь техническая корректировка, связанная, скорее всего, с уточнениями по количеству людей, получающих пенсии, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Тем более Пенсионный фонд сообщил, что намерен увеличить расходы на выплату пенсий в текущем году на 100 миллиардов рублей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОРРЕКТИРОВКА

Поправки Минфина не что иное, как техническая корректировка, уточняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Выплаты пенсий – это выплаты, которые регулируются законом, Минфин никак не может отнять пенсии. Поэтому это связано либо с уточнением количества пенсионеров, либо с уточнением правомерности выплат, но это не значит, что пенсионеры будут меньше получать", - отмечает она.

При этом, по ее словам, решение по пенсионным выплатам не связано с макроэкономическими прогнозами. "Это все технические корректировки", - подчеркнула она. Сегодня Минфин также объявил, что ожидает профицит бюджета в 2018 году на уровне 0,45% ВВП вместо заложенного в действующем законе о бюджете дефицита на уровне 1,3% ВВП.

Решение об урезании выплат пенсий из федерального бюджета закономерно и носит по большей части технический характер, соглашается с коллегой аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "С 1 января 2017 года администрированием взносов занимается ФНС, а не сами внебюджетные фонды. По моим оценкам, за год, в том числе за счет работы с задолженностью, удалось нарастить объем поступлений на 40-50 миллиардов рублей. По всей видимости, на сопоставимую сумму и был сокращен объем трансферта для покрытия дефицита Пенсионного фонда из федерального бюджета", - полагает он.

Нигматуллин напоминает, что ПФР "хронически дефицитен" из-за диспропорции между поступлениями и выплатами. "Поэтому для покрытия дефицита расходуются средства федерального бюджета", - замечает он.

Исходя из опубликованного проекта поправок в федеральный бюджет 2018 года, он будет исполнен с профицитом: дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 2,7 триллиона рублей обусловят превышение доходной части бюджета над расходной на 441 миллиард рублей, замечает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

Тем не менее, на этом фоне расходы по ряду направлений, в том числе раздел "Социальная политика", госпрограмма социальной поддержки будут уменьшены. "Видимо, объявленные планы по повышению пенсионного возраста не приведут к как таковой индексации пенсий за счет сбереженных средств, а позволят в первую очередь сократить дефицит ПФР", - полагает она.

ПФР РАСЩЕДРИТСЯ

В то же время в Пенсионном фонде сообщили, что в соответствии с поправками в бюджет организации, расходы фонда на выплату пенсий в 2018 году вырастут почти на 99 миллиардов рублей, общие расходы на пенсионное обеспечение увеличатся на 371 миллиард рублей и составят 7,35 триллиона рублей.

В ПФР также уточнили, что бюджет будет сформирован при использовании переходящих остатков средств 2017 года, которые составили 234,2 миллиарда рублей. Также предполагается, что трансферты из государственной казны в бюджет ПФР будут сокращены на 68,3 миллиарда рублей.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

При выступлении перед Госдумой 8 мая, на котором парламентарии должны были утвердить кандидатуру премьер-министра РФ, Дмитрий Медведев, заявил, что правительство готовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в нижнюю палату парламента в самой короткой перспективе. По его словам, причиной повышения пенсионного возраста выступает рост средней продолжительности жизни.

По словам гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, идею повышения пенсионного возраста при определенных условиях может поддержать лишь каждый десятый россиянин: это либо достаточно самостоятельные люди, которые особенно не надеются на государство и пенсию, либо те, для кого перспектива выхода на пенсию пока не кажется близкой. В целом у граждан отрицательное отношение к такой реформе, подчеркнул он.