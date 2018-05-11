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Заседание правительства РФ в новом составе пройдет 17 мая


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Заседание правительства России в новом составе пройдет 17 мая, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Кабинет министров РФ ушел в отставку после вступления Владимира Путина в должность президента на четвертый срок 7 мая. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева, предложенного Путиным на пост премьера. В соответствии с Конституцией теперь премьер должен не позднее недельного срока после назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Накануне, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ожидать этого можно как на этой, так и на следующей неделе.

"Как ожидается, к 17 мая уже будет формирован и утвержден новый состав кабмина. На следующей неделе, в четверг, пройдет первое заседание", - сказал собеседник агентства. По его словам, ряд чиновников уже приглашены.

Помощник президента Юрий Ушаков в ходе беседы с журналистами, говоря о предстоящих в Сочи переговорах президента РФ и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые запланированы на 18 мая, отметил, что к этому времени правительство будет уже сформировано.

Медведев в понедельник озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером – полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.

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