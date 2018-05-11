Минсельхоз РФ: Экспорт мяса из РФ в Турцию может начаться в ближайшее время

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая - ПРАЙМ. Переговоры с Турцией о поставках российского мяса проходят достаточно успешно и могут завершиться в ближайшее время, заявил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Переговоры идут последовательно и положительно. Процесс идет, думаю, поставки начнутся в ближайшее время", – сказал Хатуов РИА Новости в кулуарах агропромышленного форума регионов Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

В конце прошлого года Минсельхоз сообщал, что Россия обсудила с Турцией возможность поставки на турецкий рынок мяса гуся, утки и индейки. А министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф Факыбаба заявил, что Анкара не исключает возможности разрешения на импорт российского мяса, однако объемы возможных поставок будут небольшими.

РФ вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. А с 1 мая РФ сняла ограничение числа компаний-экспортеров томатов из Турции, оставляя при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год.

Такое решение было принято по итогам встречи 23 апреля министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, на которой обсуждалась двусторонняя торговля сельхозпродукцией и продовольствием, а также сотрудничество в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора. В ответ Россия ожидает от Турции встречных шагов по открытию своих рынков для российских производителей мяса.