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Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии


Экономика

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Сокращение бюджетных расходов на пенсии в текущем году вызвано увеличением сбора страховых взносов в Пенсионный фонд России, а не уменьшением размера пенсий, заявили в Министерстве финансов России.

Как отметили в ведомстве, благодаря большему поступлению страховых взносов в 2017 году на счетах Пенсионного фонда сформировались остатки, которые направили на выплату пенсий в текущем финансовом году. За счет этого был снижен бюджетный трансферт, предназначенный для сбалансирования Пенсионного фонда.

Ранее из проекта поправок в бюджет стало известно, что Минфин России предложил сократить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение граждан в нынешнем году на 51,5 миллиарда рублей. В ПФР, комментируя инициативу Минфина, пояснили, что в 2018 году в бюджете фонда задействуют остаток средств 2017 года, которые составили 234,2 миллиарда рублей, и заверили, что сокращать размер пенсий не планируется.

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