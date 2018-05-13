Глава МИД ФРГ скептически оценил варианты защиты компаний от санкций США

БЕРЛИН, 13 мая - ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ ​Хайко Маас заявил, что не видит простых путей защиты германских компаний, работающих с Ираном, от санкций США после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном. Об этом политик заявил изданию Bild, передает РБК.

"Какого-то простого решения, способного оградить компании от всех рисков американских санкций, я не вижу. В ходе переговоров речь идет также о том, как можно продолжать торговлю с Ираном", — сказал министр.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл потребовал от немецких предпринимателей, ведущих бизнес в Иране, прекратить деловую деятельность в этой стране. "Как заявил Дональд Трамп, американские санкции ударят по критическим секторам иранской экономики. Немецким организациям, занимающимся бизнесом в Иране, следует немедленно свернуть свою деятельность", — заявил Гренелл.

11 мая министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Европе необходимо защищать "европейский экономический суверенитет". "Хотим ли мы, чтобы Соединенные Штаты были экономическим жандармом всей планеты? Или мы, европейцы, скажем: "У нас есть экономические интересы, и мы хотим продолжать торговать с Ираном в рамках стратегического соглашения. Мы считаем, что это правильный путь, и поэтому мы продолжаем", — заявил тогда Ле Мэр.

Министры финансов Франции, Германии и Великобритании собираются в мае обсудить варианты ответа на санкции США против Ирана, которые могут затронуть в том числе и европейские компании.