Силуанов: Власти РФ оказали поддержку компаниям Вексельберга

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Власти РФ оказали поддержку бизнес-структурам Виктора Вексельберга, которые попали под новые санкции США. Об этом сообщил и.о. главы Минфина Антон Силуанов.

Рассказать подробности Силуанов отказался.

"Вексельбергу поддержка уже была оказана... По сумме мне не хотелось бы говорить... Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", - отметил он.

Напомним, что в начале апреля Вашингтон ввел новые санкции против России. В список попали несколько крупных российских бизнесменов, а также подконтрольные им компании. В их числе - и Виктор Вексельберг. Под его контролем находятся группа "Ренова".