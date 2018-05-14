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ОЭСР: Экономическая активность в РФ в марте осталась на уровне февраля


Мировая экономика / Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Уровень экономической активности в России составил в марте 100,9 пункта, оставшись на показателях февраля, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

При этом индикатор февраля был пересмотрен в сторону уменьшения на 0,2 пункта с ранее сообщавшегося уровня 101,1 пункта.

"Что касается основных стран с развивающейся экономикой, показатель по России указывает на стабилизацию темпов роста. Рост в Индии и Бразилии будет набирать обороты, существуют предпосылки для такого же прогноза по промышленному сектору Китая", - говорится в релизе.

В Индии индекс вырос до 100,9 пункта со 100,7 пункта месяцем ранее, в Бразилии - поднялся до 103,9 пункта со 103,7 пункта. В Китае индекс вырос до 99 пунктов с 98,9 пункта в феврале.

Что касается экономически развитых стран, то индексы в большинстве стран снизились. В частности, CLI Великобритании опустился до 99 пунктов с 99,2 пункта месяцем ранее, Франции - до 100 пунктов со 100,1 пункта. Показатели Германии и Италии уменьшились до 100,5 пункта, со 100,7 и 100,6 пункта соответственно. Экономический рост в Канаде замедлился до 100,1 со 100,2 пункта, а в Японии - до 99,9 со 100 пунктов. Вырос индекс только в США - до 100,2 пункта с 100,1 пункта в феврале. Агрегированный CLI стран "Большой семерки" по-прежнему составляет 100,1 пункта.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.

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