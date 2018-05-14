ЦБ: Рост реальной заработной платы в РФ в среднем за 2018 г составит 7-8%

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Рост реальной заработной платы в РФ в среднем за 2018 год составит 7-8%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит 7-8% в среднем за 2018 год", - говорится в документе.

За первый квартал годовой темп прироста реальной заработной платы в РФ составил 9,5%. По предварительной оценке Росстата, годовой темп прироста реальной заработной платы замедлился до 6,5%. В помесячном сопоставлении с исключением сезонности реальная заработная плата снизилась на 0,9%. ЦБ отмечает, что нормализация ситуации на рынке труда способствовала умеренному росту потребительской активности.

"Это соответствует ранее сделанным предположениям о том, что существенный рост этого показателя в начале года мог быть вызван, помимо прочего, повышенными разовыми выплатами премий в частных компаниях", - отмечается в докладе.

"Вместе с тем, для полного подтверждения заложенного в основу прогноза Банка России предположения о разовом характере ускорения роста заработной платы в начале 2018 году необходимо получение подробной статистики рынка труда за апрель 2018 года", - подчеркивается в документе.

Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян в феврале 2018 года выросли впервые с января 2017 года. Уже в марте рост реальных доходов россиян замедлился до 4,1% в годовом выражении с 4,3% в феврале. В ЦБ тогда отмечали, что рост зарплат связан с премиями бюджетников и не будет высоким до конца года.