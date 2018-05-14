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ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП РФ во II квартале до 1-1,4%


Экономика

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банк России прогнозирует замедление роста ВВП в годовом выражении во втором квартале 2018 года до 1-1,4% с 1,3-1,5% в первом квартале, говорится в опубликованном регулятором информационно-аналитическом комментарии.

"Темпы роста ВВП в годовом выражении во II квартале замедлятся до 1-1,4%", - говорится в документе.

Банк России в конце апреля понизил оценку роста ВВП РФ за первый квартал до 1,3–1,5%.

Как говорится в комментарии ЦБ, на снижение оценки повлияли разовые температурные факторы, что не является основанием для пересмотра среднесрочного прогноза ЦБ.

При этом в регуляторе отмечают, что фактический прирост ВВП может оказаться несколько выше, так как информация о крупных инфраструктурных проектах (строительство Крымского моста и объектов инфраструктуры к чемпионату мира по футболу) поступает с большой задержкой и сейчас не полностью учтена в статистике.

Кроме того, при текущем прогнозе не учитывались санкции США, эффект от которых будет зависеть от развития событий. "При этом эффект от ограничений, накладываемых минфином США на отдельные российские компании, зависит от дальнейшего развития событий и в настоящее время не учитывается при прогнозировании", - подчеркивается в документе.

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