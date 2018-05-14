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ЦБ: Инфляция в РФ во II квартале будет вблизи текущей, затем постепенно ускорится


Экономика / Макроэкономика

 

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ до конца второго квартала останется вблизи текущего значения, во втором полугодии ожидается постепенное ускорение, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Динамика потребительских цен".

"Годовая инфляция до конца второго квартала останется вблизи сложившегося значения из-за действия эффекта высокой базы предыдущего года в динамике цен на продовольствие. Во второй половине года ожидается постепенное увеличение темпов роста потребительских цен", - говорится в документе.

По прогнозам ЦБ, по итогам 2018 года инфляция будет находиться в интервале 3-4%, в 2019 году – вблизи 4%.

Согласно данным Росстата, в апреле годовая инфляция составила 2,4%.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев сообщил, что Банк России прогнозирует годовую инфляцию в мае на уровне 2,3-2,4%.

Как он уточнил, Банк России пока сохраняет прогноз по инфляции на 2018 год в диапазоне 3-4%, ожидает ее выхода на уровень 4% в конце года. "Это вопрос второго полугодия и даже конца года. Без каких-то новых вводных все равно это вопрос конца года - в конце года инфляция выйдет на 4%. Диапазон, который мы озвучивали в 3-4%, сохраняется", - сказал Дмитриев.


 

 

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