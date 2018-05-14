Бизнес примеривается к ЧМ по футболу в России

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ, Александр Жирнов. В России закончился чемпионат страны по футболу. Все болельщики в разной степени удовлетворены его итогами, но впереди – главное событие, заставляющее забыть обо всем. Около месяца осталось до начала мирового первенства, которое впервые пройдет в нашей стране. Надеемся, оно будет интересным с точки зрения спортивных событий. Но не менее важно знать, что чемпионат мира по футболу принесет предпринимателям и российской экономике в целом.

Мнения экспертов в различных экономических отраслях, опрошенных агентством "Прайм", на этот счет разошлись. С одной стороны, положительный эффект уже получен самим строительством объектов и инфраструктуры для предстоящего мундиаля. Города, в которых пройдут игры чемпионата, ждут наплыва туристов и рассчитывают на пополнение бюджетов. С другой стороны, бизнес опасается, что последствия проведения футбольного форума не везде будут одинаковы, а где-то даже дадут отрицательный результат.

Все положительное уже произошло

По мнению экономиста, основателя и управляющего партнера компании "Неокон" Дениса Ракши, почти все, что чемпионат мира мог сделать хорошего для экономики России, уже произошло. Это – строительство инфраструктуры, не только спортивной, но и транспортной, а также общегородской.

"Это происходило в течение последних пяти лет, и это уже случилось. В экономических показателях само строительство уже отыграно", - считает Ракша.

Построенная инфраструктура, по словам эксперта, будет работать, принесет определенные дивиденды, но в масштабах российской экономики и даже отдельных городов это будет не очень значимо.

"Хорошо, что инфраструктуру построили, замечательно. Она, несомненно, нужна, полезна и будет работать, будет генерировать вторичные эффекты, но оценить их довольно сложно", - полагает экономист.

Однако все расходы на дальнейшее содержание объектов чемпионата мира станут дополнительным плюсом к ВВП страны. Было проведено инфраструктурное строительство не только спортивных объектов. Дороги, аэропорты также нужно содержать, но они дают мультипликативный эффект, пояснил Ракша.

"Что касается самого чемпионата мира. Приедут болельщики и туристы, будут жить, передвигаться по России, есть, веселиться и так далее. Для точной оценки эффекта нужно знать количество болельщиков, умножить на среднее количество дней, которые они проведут в стране и на их средние ежедневные расходы. На выходе получится некая условная цифра", - пояснил эксперт.

Однако в масштабах экономики, по словам Ракши, она не будет слишком большой.

"В масштабах отдельных городов, где это будет происходить, малый бизнес, конечно, заработает – общепит, гостиницы, транспортные услуги. Но говорить, что это принципиально повлияет на его существование, я бы не стал", - добавил эксперт.

По информации Ракши, за последние пару месяцев предприятия общественного питания Подмосковья испытывают существенное давление со стороны Роспотребнадзора, который ввел дополнительные стандарты к чемпионату мира. Многие к этому оказались не готовы. Предприниматели не очень верят, что футбольные болельщики хлынут в города Московской области, но приводить заведения в соответствие требованиям приходится.

Футбол без пива – деньги на ветер

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что футбольный чемпионат мира никак не отразится на рынке пива в России. На это не повлияет даже запрет на продажу алкоголя вокруг стадионов в дни матчей - во время мундиаля определяются "зоны трезвости" в пределах двух километров от стадионов.

"Только в Краснодаре – 500 метров. При этом будет наплыв пьющих туристов. Почему-то в мире считается, что футбол без пива – деньги на ветер. И наоборот. Спонсорами чемпионатов мира являются пивоваренные компании. Парадокс и глупость этих запретов очевидна", - заявил эксперт.

По его мнению, если розничная торговля не работает в этой зоне за день и в дни матчей, это никак не отразится на потребителе. Нормальный человек купит заранее, ненормальный рискнет купить в интернете или в нелегальной точке.

"Ни на один миллиграмм алкоголя меньше выпито из-за этого запрета не будет. Если человек живет в этой двухкилометровой зоне, он догадается выйти, купить и вернуться к себе домой. Но самое интересное, что неограниченная продажа пива будет на стадионах", - отметил Дробиз.

Он пояснил, что болельщик, трезвый как стеклышко, пройдет "зону трезвости", выпьет на радостях три литра пива на стадионе, подерется с фанатами соперника и, с исполненным чувством долга, покинет территорию после матча. Разрешение продажи пива на стадионах - обязательное условие спонсоров. Даже в Катаре в 2022 году алкоголь будет продаваться на стадионах и в зонах для болельщиков, а продажа пива на спортивных аренах нивелирует любые запреты.

"Плюс - у нас прекрасные силовики, которые, в случае возникновения конфликта в двухкилометровой зоне, среагируют раньше, чем он начнется", - подчеркнул Дробиз.

По его мнению, в целом, рынок не пострадает. Потребитель выпьет ровно столько, сколько надо, хотя ему будет не очень удобно. Пострадает бизнес, который работает в "зонах трезвости". Это, как правило, маленькие магазины, для которых алкоголь составляет до 40% оборота.

Именно поэтому там и цены на социальные продукты низкие. Они компенсируются продажами спиртного с достаточно серьезными наценками и высоким оборотом. Такие магазины будут терять ежедневно до 40% своей выручки", - отметил эксперт.

Дробиз не ожидает большого прироста потребления пива в стране в результате чемпионата мира.

"В России пройдут 64 матча. Это, в среднем, около пяти миллионов литров пива. Прирост пива крайне незначителен", - пояснил он.

Эксперт полагает, что пивной рынок упадет в России в 2018 году на 2%, несмотря на чемпионат мира, который не даст роста. Хотя пивовары считают иначе.

Санкт-Петербург ждет

Председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев заявил, что в Санкт-Петербурге ждут предстоящий чемпионат мира, готовятся к нему и город вправе рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет.

"Я сегодня прочитал, что раскуплено около 89% билетов на матчи чемпионата мира. Это значит, что загрузка стадионов будет очень высокой, приедет много гостей, а любой гость будет тратить деньги в кафе, гостиницах", - сказал Качаев.

Он пояснил, что будет эффективно работать малый и средний бизнес, сфера транспорта, обслуживания и даже, возможно, медицинских услуг.

"Кто-то может подлечиться в это время, медицинский сервис у нас тоже хорошо развит", - заметил Качаев.

Эксперт уверен, что события подобного масштаба всегда приносят эффект. Особенно в городах такого уровня, как Санкт-Петербург.

"Нашему городу есть, что предложить в плане инфраструктуры потребительского рынка. У нас очень качественное общественное питание, развлечения, учитывая, что у нас – река, катера", - пояснил Качаев.

Он отметил, что качество инфраструктуры для отдыха в городе на Неве всегда отмечают его гости. Она способна удовлетворить любой вкус.

"Мы ждем, что городу чемпионат мира принесет доход в бюджет. Не возьмусь дать точных оценок, но в наш город всегда приезжает много туристов. Сейчас уже больше шести миллионов. И чемпионат мира прибавит заметное количество. И будет отложенный эффект – люди приедут, увидят город и захотят вернуться позже. Обязательно", - уверен Качаев.

Эксперт добавил, что к проведению чемпионата мира также готовятся ремесленники, занимающиеся народными промыслами под эгидой ФИФА и самостоятельно. Будут проводиться мероприятия по реализации таких товаров.

"И это – немаловажная деталь. Город ждет и город готов. У нас даже есть группа футбольных болельщиков с таким названием", - добавил Качаев.

Отели могут даже проиграть

Вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников считает, что гостиничная и туристическая отрасль почувствует эффект от чемпионата мира в разных регионах по-разному. Чемпионат мира оказывает влияние там, где он проходит. В России это – 11 городов.

"Если брать в целом по отрасли, то, наверное, эффект будет минимальным. Но никто и не ожидал другого, ввиду того, что из 11 городов в некоторых пройдет всего по четыре игры", - напомнил Колесников.

Все игры проводятся с интервалами в несколько дней. Ни одна команда не играет все время в одном городе - все выступают в четырех разных городах. Было бы лучше, если болельщики могли приехать и поселиться где-то в одном месте на все четыре матча, но смысла в этом для них нет.

"Они приехали на одну ночь и уехали. Между городами – большие расстояния и, несмотря на серьезные усилия по улучшению логистической схемы чемпионата мира, она – достаточно сложная. Наша страна устроена так, что практически все потоки идут через хабы. В принципе, все страны так устроены, но наша – очень большая", - отметил Колесников.

Эксперт напомнил, что почти все транспортные потоки идут через Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Болельщики долго будут находиться в пути, на вокзалах, аэропортах, тратить много времени на переезды. Даже те, кто может себе позволить приехать на весь групповой этап. Сложно угадать, в какой город попадет твоя команда в случае выхода в стадию плей-офф.

"Поэтому нет ощущения, что чемпионат как-то особо скажется. Это очень почетно, это позволило отрасли подтянуть себя, навести порядок. Контролирующие органы провели серьезную работу и будут еще проводить, но всплеска именно от чемпионата мира мы не ожидаем. Ввиду того, что это четыре дня, где-то – шесть", - пояснил эксперт.

Колесников подметил, что неплохо будет в Москве. Вместе с тем нужно понимать, что футбольные болельщики – особая категория туристов. Это не познавательный, а событийный туризм, который связан с грандиозным мероприятием.

"Когда в одно время в одном городе находятся люди, которые приехали на событие, и люди, которые приехали познавать, то последним становится крайне неудобно – вводятся ограничения, повышаются меры безопасности. А чемпионат мира предполагает грандиозные меры безопасности. И эти беспрецедентные меры затруднят передвижение по городу", - пояснил Колесников.

Он добавил, что пока такой эффект не ощущается, но чем ближе к чемпионату, тем больше будет чувствоваться. Праздник, по мнению Колесникова, будет ощущаться, но познавание будет затруднено. Выигрывая в одном, проигрываешь в другом. Учитывая, что познавательный туризм имеет под собой цепочку более длительную, чем чемпионат мира по футболу, отрасль, в какой-то степени даже проиграет, считает эксперт. По его словам, логика процесса достаточно сложная, но она именно такова.

"В общем котле, все останется, как было. Есть счастливые отели, у кого команды снимают, базы футбольные рядом. Но таких – единицы. А болельщиков просчитать крайне сложно из-за их особой специфики", - заявил Колесников.