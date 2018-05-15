ВВП Германии, по предварительной оценке, в I квартале вырос на 1,6%, хуже прогноза

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в первом квартале 2018 года вырос на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В квартальном выражении рост с учетом сезонных корректировок составил 0,3%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста ВВП на 1,8% в годовом выражении и на 0,4% - в квартальном.

При этом с учетом сезонных корректировок рост индикатора составил 2,3% в годовом выражении.

Показатель роста немецкой экономики за четвертый квартал 2017 года, скорректированный на календарь, был сохранен на уровне предыдущей оценки в 2,9%, а без учета сезонных корректировок - 2,3%.