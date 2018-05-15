МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в апреле ускорилась до 5,2% с 5,1% в марте, сообщает Банк России.

"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в апреле 2018 года вернулась к уровню февраля и составила 5,2% после 5,1% в марте. Это первое повышение оценки с ноября 2015 года", - говорится в материалах регулятора.

Как отмечает ЦБ, рост трендовой инфляции, вероятно, носит временный характер, поскольку связан главным образом с относительно высокой чувствительностью показателя к изменению цен товаров, зависимых от цен на нефть и валютного курса. Текущее значение трендовой инфляции представляется повышенным из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению.

На среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз, добавляет регулятор.