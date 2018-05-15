Безработица в Великобритании в январе-марте ожидаемо сохранилась на уровне 4,2%

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в январе-марте сохранилась на уровне декабря-февраля в 4,2%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Показатель является минимальным с 1975 года и полностью совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 4,6%.

Число безработных в стране в январе-марте 2018 года составило 1,42 миллиона человек, снизившись на 46 тысяч по сравнению с октябрем-декабрем 2017 года и на 116 тысяч по сравнению аналогичным периодом годом назад.

Количество занятых британцев в возрасте 16-64 лет за январь-март увеличилось в годовом выражении на 396 тысяч и составило 32,34 миллиона человек, или 75,6% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране без учета бонусов в годовом выражении выросла на 2,9%, а с учетом бонусов - на 2,6%.