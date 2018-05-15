Инвесторы будут следить за слушаниями, посвященными новым назначениям в ФРС

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Слушания в банковском комитете сената США, посвященные новым назначениям в центральном банке, могут дать инвесторам и общественности более точное представление о том, как будет выглядеть Федеральная резервная система при ее новом руководителе Джероме Пауэлле, сообщает Dow Jones.

На слушаниях, назначенных на 15.00 по Гринвичу, выступит Ричард Кларида, экономист, который будет заместителем Пауэлла. Ответы Клариды на вопросы законодателей могут пролить больше света на то, как ФРС будет реагировать на ряд загадок, с которыми она столкнулась.

Главные вопросы касаются того, как ФРС будет реагировать на налогово-бюджетное стимулирование в ближайшие годы; откажется ли центральный банк от нейтральной политики, которая ни стимулирует, ни ограничивает рост экономики, в пользу такой политики, которая не допустит перегрева экономики; как ФРС будет действовать при следующей рецессии.

Кларида активно писал и выступал, обсуждая целый ряд вопросов денежно-кредитной политики. Например, он был первым из комментаторов, которые отметили, что процентные ставки, вероятно, будут оставаться на низком уровне в течение более длительного времени, даже когда они достигнут нейтрального уровня. Такую позицию занимал и бывший председатель ФРС Джанет Йеллен, которая возглавляла центральный банк до февраля текущего года.

Кларида также с некоторой симпатией писал о возможной замене целевого уровня инфляции ФРС 2% на целевой уровень цен. Целевой уровень цен может допускать рост инфляции выше 2% на какое-то время, который компенсирует те периоды, когда она была ниже него.

Законодатели также могут спросить Клариду о торговой политике, включая то, как пошлины, более сильный доллар и рост цен на нефть могут повлиять на прогнозы ФРС по росту ВВП и инфляции в ближайшие кварталы.

Ответы Клариды на эти и другие вопросы могут обеспечить большую ясность в отношении позиции Пауэлла, так как председатель центрального банка обычно разрабатывает свою стратегию вместе со своим заместителем и с президентом Федерального резервного банка Нью-Йорка. Пауэлл может положиться на своих помощников, на Клариду и нового президента ФРС-Нью-Йорка Джона Уильямса, при формировании политики центрального банка.

Кларида пользуется уважением экономистов как Демократической, так и Республиканской партии. Бывший председатель ФРС Бен Бернанке и три других ведущих политика в понедельник поддержали выдвижение Клариды в письме, отправленном руководителям фракций демократов и республиканцев в банковском комитете.

Поскольку Кларида имеет большую известность в обществе, у законодателей наблюдается большой интерес к его взглядам и биографии.

В отличие от Клариды, Мишель Боуман, которую выдвинули на пост управляющего ФРС, не имеет такой известности. Особенно это касается ее позиции в отношении денежно-кредитной политики.

Боуман является руководителем банковского департамента в штате Канзас, а ранее она работала в местном банке в Каунсил-Гров, штат Канзас, где жила ее семья. Ей неоднократно предлагали занять должность управляющего местного банка или регулятора в органах местного самоуправления.

В своих комментариях, подготовленных для выступления, Кларида высказался в поддержку системы финансового регулирования, созданной в ответ на финансовый кризис 2008 года, включая закон Додда-Франка от 2010 года.

В этих комментариях, которые были опубликованы в понедельник, Кларида выступил в поддержку такой политики финансового регулирования, которая "эффективна и адекватно сформирована", чтобы обеспечить создание безопасной и прочной финансовой системы.

Политика должна "обеспечивать намного более высокую устойчивость и стабильность финансовой системы, чем было достигнуто в результате значительных реформ, реализованных после финансового кризиса", сказал он.

В своей более ранней работе Кларида говорил, что финансовый кризис стал сбоем надзора и регулирования, а не фундаментальным кризисом денежно-кредитной политики. Эта позиция противоречит позиции некоторых ведущих консервативных экономистов.

В комментариях Боуман пишет о своей работе специалиста по надзору в местном банке после того, как вступил в силу закон Додда-Фрэнка. По ее словам, это дало ей информацию из первых рук о всех недостатках закона. "Ситуация с регулированием, возникшая после кризиса, оказалась неблагоприятной для местных банков", - сказала она в подготовленных комментариях.

Обычно кандидаты стараются не делать резких заявлений на слушаниях, поэтому не ожидается, что во вторник на слушаниях возникнет конфронтация. Однако в январе текущего года эта закономерность была нарушена. Представители Демократической партии остались недовольны ответами на свои вопросы Марвина Гудфренда, экономиста Университета Карнеги Меллон.

Республиканцы имеют большинство в банковском комитете, 51 против 49, а кандидаты утверждаются простым большинством. Но большинство у республиканцев хрупкое, так как сенатор Джон Маккейн отсутствует в связи с болезнью.

Утверждение Гудфренда оказалось под вопросом после того, как сенатор Рэнд Пол сказал, что он будет голосовать против, сославшись на обеспокоенность научными работами Гудфренда, касающимися движения наличности в банки и из банков.

В своих работах Гудфренд поддерживает понижение процентных ставок ниже нуля в периоды рецессий и выступает в пользу взимания платы с банков за вывод денег с тем, чтобы сделать негативные ставки более эффективными. Он предлагает снабжать банкноты магнитной лентой, чтобы отслеживать их ввод в обращение. Отец Рэнда Пола, Рон Пол, был противником этой идеи.

Кандидатура Гудфренда была одобрена банковским комитетом, благодаря поддержке республиканцев, но голосование в сенате в целом пока не состоялось. Его утверждение прошло бы более гладко, если бы он получил поддержку части демократов на слушаниях в январе.