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Бюджет РФ за январь-апрель исполнен с профицитом в 0,6% ВВП


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ за январь-апрель текущего года, по предварительной оценке Минфина, снизился до 0,6% ВВП, говорится в сообщении министерства.

При этом Минфин повысил оценку профицита, который сложился в первом квартале текущего года, до 1,8% ВВП против предыдущей оценки в 1,5% ВВП. В апреле, по данным министерства, бюджет был исполнен с дефицитом в 2,9% ВВП.

Доходы федерального бюджета за четыре месяца 2018 года составили, по предварительной оценке, 5,528 триллиона рублей, или 36,2% от утвержденного законом о бюджете общего объема на текущий год. Расходы в январе-апреле были исполнены на 5,347 триллиона рублей или на 32,3% от общего утвержденного годового объема или на 31,3% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

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Профицит бюджета за четыре месяца составил 181,3 миллиарда рублей или 0,6% ВВП.

Больше всего доходов в казну было перечислено Федеральной налоговой службой – 3,565 триллиона рублей, или 39,3% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2018 год. Федеральная таможенная служба перечислила 1,67 триллиона рублей, или 34,7% к прогнозу на год; другие федеральные органы – 292,825 миллиарда рублей, или 21,2% к прогнозу на 2018 год.

Закон о бюджете на 2018 год рассчитан с дефицитом в 1,3% ВВП, однако Минфин на прошлой неделе опубликовал проект поправок в него, согласно которым ожидает профицит бюджета по итогам 2018 года на уровне 0,45% ВВП, или 440,6 миллиарда рублей.

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