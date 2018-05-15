"Поехали": Путин открыл движение по Крымскому мосту

КЕРЧЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив: ознакомившись с работой центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб и встретившись со строителями, он сел за руль КАМАЗа и доехал из Краснодарского края до Керчи почти за четверть часа.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

КОЛОННА ГРУЗОВИКОВ

Глава государства ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив. О готовности моста ему рассказали и.о. министра транспорта Максим Соколов и председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.

Путин возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Он сказал "поехали" – и уже через 16 минут был в Керчи. После этого президент поблагодарил рабочих, строивших мост, и заявил, что чудо, о котором в России "мечтали еще при царе", свершилось. Путин пообещал, что власти будут работать над реализацией проектов по строительству дорог, мостов, портов по всей стране. Президент РФ открыл автомобильную часть Крымского моста

"Все удобно, шикарно, долговечно, надеюсь. Это хорошая, современная очень асфальтобетонная смесь. Я думаю, что людям понравится", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Президент также выразил надежду, что вторая и третья части моста через Керченский пролив будут сданы в срок и в должном качестве. "Впереди еще пуск грузовой трассы - осенью это будет сделано, я не сомневаюсь, а через год – железнодорожной", - отметил Путин.

ОВАЦИИ НА ПЛОЩАДИ

Жители Керчи к середине дня собрались на площади Ленина, где была установлена сцена и экраны для трансляции. Появление президента на мосту встретили аплодисментами, а старт колонны грузовиков – овациями.

Пенсионерка из Керчи Любовь принесла с собой раскладной стул - объяснила, что стоять тяжело, но встретить открытие моста хотела вместе со всеми. "Я наблюдала строительство с самого начала. Ждали. Это мечта всей жизни, мечты сбываются. Если бы у нас была Украина – что бы здесь было? А сейчас четыре года – мост, Россия и Путин с нами. У меня вся родня на Кубани, они говорили ранее – что ты там делаешь, приезжай к нам жить. Теперь вот приеду, но в гости", - рассказала она.

После завершения трансляции на площади продолжился праздничный концерт. Многие жители пошли на набережную, откуда открывается вид на арки моста, чтобы сделать селфи на его фоне.

Праздничные гуляния в городе продолжатся допоздна, в концерте на площади принимают участие крымские коллективы, участники проекта "Голос", Денис Майданов, а также Алена Свиридова, которая сама родом из Керчи.

НОВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал мост символом единства и свободы, а также наглядным свидетельством полного провала политики блокад и санкций.

"Открытие Крымского моста – это событие, сопоставимое по своим масштабам и значению с самыми выдающимися историческими победами и достижениями России. Сбылась мечта многих поколений… Мост – это символ нашего единства и нашей свободы. А еще это наглядное свидетельство полного провала политики блокад и санкций. Сдержать развитие России и Крыма невозможно", - написал Аксенов на своей странице в Facebook FB.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская назвала запуск движения по мосту очередной страницей новой истории. "Пусть враги завидуют, а наш мост нам помогает. Крым с Россией на века вместе, по-другому никак не будет. Мы пишем новую историю. Строительство моста – это очередная страничка новой истории, которая началась в 2014 году с момента крымского референдума. В таком направлении мы будем идти и дальше", - подчеркнула депутат.

ЭФФЕКТ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Глава Ростуризма Олег Сафонов уверен, что в результате открытия моста, а также нового терминала аэропорта в Симферополе количество туристов на полуострове увеличится не менее чем на один миллион человек и превысит отметку в 6 миллионов.

"Открытие моста через Керченский пролив имеет эпохальное значение для развития туризма в Крымском федеральном округе, потому что это упрощает возможность добраться до полуострова значительному количеству российских граждан", - сказал он РИА Новости.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко также ожидает увеличения турпотока в результате запуска автомобильного движения по мосту.

"Впереди увеличение турпотока и снижение затрат на доставку, впереди железнодорожная часть моста, но сегодня как бы окончательное физическое воссоединение Крыма с Россией. С победой всех нас, и огромная благодарность тем, кто сделал эту победу возможной", - сказал Волченко.