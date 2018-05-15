FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Поехали": Путин открыл движение по Крымскому мосту


Экономика

 

КЕРЧЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив: ознакомившись с работой центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб и встретившись со строителями, он сел за руль КАМАЗа и доехал из Краснодарского края до Керчи почти за четверть часа.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

КОЛОННА ГРУЗОВИКОВ

Глава государства ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив. О готовности моста ему рассказали и.о. министра транспорта Максим Соколов и председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.

Путин возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Он сказал "поехали" – и уже через 16 минут был в Керчи. После этого президент поблагодарил рабочих, строивших мост, и заявил, что чудо, о котором в России "мечтали еще при царе", свершилось. Путин пообещал, что власти будут работать над реализацией проектов по строительству дорог, мостов, портов по всей стране. 

# Открытие автомобильной части Крымского мостаПрезидент РФ открыл автомобильную часть Крымского моста

"Все удобно, шикарно, долговечно, надеюсь. Это хорошая, современная очень асфальтобетонная смесь. Я думаю, что людям понравится", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Президент также выразил надежду, что вторая и третья части моста через Керченский пролив будут сданы в срок и в должном качестве. "Впереди еще пуск грузовой трассы - осенью это будет сделано, я не сомневаюсь, а через год – железнодорожной", - отметил Путин.

ОВАЦИИ НА ПЛОЩАДИ

Жители Керчи к середине дня собрались на площади Ленина, где была установлена сцена и экраны для трансляции. Появление президента на мосту встретили аплодисментами, а старт колонны грузовиков – овациями.

Пенсионерка из Керчи Любовь принесла с собой раскладной стул - объяснила, что стоять тяжело, но встретить открытие моста хотела вместе со всеми. "Я наблюдала строительство с самого начала. Ждали. Это мечта всей жизни, мечты сбываются. Если бы у нас была Украина – что бы здесь было? А сейчас четыре года – мост, Россия и Путин с нами. У меня вся родня на Кубани, они говорили ранее – что ты там делаешь, приезжай к нам жить. Теперь вот приеду, но в гости", - рассказала она.

После завершения трансляции на площади продолжился праздничный концерт. Многие жители пошли на набережную, откуда открывается вид на арки моста, чтобы сделать селфи на его фоне.

Праздничные гуляния в городе продолжатся допоздна, в концерте на площади принимают участие крымские коллективы, участники проекта "Голос", Денис Майданов, а также Алена Свиридова, которая сама родом из Керчи.

НОВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал мост символом единства и свободы, а также наглядным свидетельством полного провала политики блокад и санкций.

"Открытие Крымского моста – это событие, сопоставимое по своим масштабам и значению с самыми выдающимися историческими победами и достижениями России. Сбылась мечта многих поколений… Мост – это символ нашего единства и нашей свободы. А еще это наглядное свидетельство полного провала политики блокад и санкций. Сдержать развитие России и Крыма невозможно", - написал Аксенов на своей странице в Facebook FB.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская назвала запуск движения по мосту очередной страницей новой истории. "Пусть враги завидуют, а наш мост нам помогает. Крым с Россией на века вместе, по-другому никак не будет. Мы пишем новую историю. Строительство моста – это очередная страничка новой истории, которая началась в 2014 году с момента крымского референдума. В таком направлении мы будем идти и дальше", - подчеркнула депутат.

ЭФФЕКТ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Глава Ростуризма Олег Сафонов уверен, что в результате открытия моста, а также нового терминала аэропорта в Симферополе количество туристов на полуострове увеличится не менее чем на один миллион человек и превысит отметку в 6 миллионов.

"Открытие моста через Керченский пролив имеет эпохальное значение для развития туризма в Крымском федеральном округе, потому что это упрощает возможность добраться до полуострова значительному количеству российских граждан", - сказал он РИА Новости.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко также ожидает увеличения турпотока в результате запуска автомобильного движения по мосту.

"Впереди увеличение турпотока и снижение затрат на доставку, впереди железнодорожная часть моста, но сегодня как бы окончательное физическое воссоединение Крыма с Россией. С победой всех нас, и огромная благодарность тем, кто сделал эту победу возможной", - сказал Волченко.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ