ВВП Японии в I квартале снизился на 0,2%, ниже прогноза

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВВП Японии в первом квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, сократился на 0,2%, свидетельствуют данные правительства страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего квартала.

В годовом исчислении ВВП страны в январе-марте продемонстрировал снижение на 0,6%. При этом эксперты прогнозировали менее значительное сокращение показателя - на 0,2%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, сохранился на уровне предыдущего квартала, как и ожидали аналитики.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде также не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, частных - снизился на 0,1%. Экспорт вырос на 0,6% в квартальном выражении, импорт - на 0,3%.