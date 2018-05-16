Матвиенко: Закон о контрсанкциях не будет ограничивать ввоз лекарств из США

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Законопроект об ответных мерах на введенные в апреле санкции Вашингтона против России, который был принят Госдумой в первом чтении, не будет содержать ограничений по ввозу из США лекарств и медицинской техники. Об этом в интервью РИА Новости заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Напоминаю, закон рамочный, и никаких ограничений, которые так волновали людей, - относительно лекарственных средств и медтехники - в проекте не содержится, как и мер, которые могли бы причинить вред нашей стране, обществу, гражданам", - подчеркнула она.

Напомним, что ранее первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев говорил о том, что ко второму чтению проекта закона о контрсанкциях в документ внесут правки, которые выведут поставки лекарств и электроники, аналоги которых не производятся в России, из списка.