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ЕС намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана


Мировая экономика / Экономика
  • #Евро
    © fotolia.com, Eisenhans

БРЮССЕЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Евросоюз намерен перейти с доллара США на евро при оплате поставок нефти из Ирана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Я располагаю информацией, что ЕС намерен при оплате иранской нефти перейти с доллара США на евро", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам переговоров во вторник в Брюсселе глав МИД "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, стороны в ответ на выход США из соглашения по иранской ядерной программе договорились о выработке в течение следующих нескольких недель практических решений для поддержания и углубления экономических связей с Ираном. Речь идет о продолжении торговли нефтью и газом, нефтепродуктами, об эффективных банковских транзакциях, продолжении контактов с Ираном в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта, а также о предоставлении экспортных кредитов.

Как сообщалось ранее, еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете планирует совершить 19-20 мая визит в Иран.

По данным Еврокомиссии, целью поездки является "обсуждение сотрудничества между Ираном и Евросоюзом в области энергетики" в рамках подтверждения приверженности исполнительной коллегии ЕС соглашению по ядерной программе Ирана.

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