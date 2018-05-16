Профицит бюджета РФ за январь-апрель составил 206,2 млрд руб

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета по состоянию на 1 мая 2018 года составил 206,24 миллиарда рублей, следует из оперативного отчета об исполнении федерального бюджета на сайте Федерального Казначейства РФ.

Доходы бюджета составили 5,528 триллиона рублей, расходы - 5,322 триллиона рублей.

Ранее в мае Минфин сообщил, что, по предварительной оценке министерства, профицит бюджета РФ за январь-апрель текущего года снизился до 0,6% ВВП и составил 181,3 миллиарда рублей.

Закон о бюджете на 2018 год рассчитан с дефицитом в 1,3% ВВП, однако Минфин на прошлой неделе опубликовал проект поправок в него, согласно которым ожидает профицит бюджета по итогам 2018 года на уровне 0,45% ВВП, или 440,6 миллиарда рублей.