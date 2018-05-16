Орешкин: Вклад производительности труда в динамику ВВП РФ к 2025 г вырастет до 2 с 0,8 п.п

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - ПРАЙМ. Увеличение производительности труда в несырьевых отраслях экономики должно добавить к росту ВВП 0,5 процентных пункта к 2021 году, а к 2025 году вклад производительности труда достигнет 1,6-2 процентных пункта роста ВВП, заявил исполняющий обязанности главы Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на первом федеральном форуме "Производительность 360".

Он напомнил, что Минэкономразвития выступает координатором национальной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", эта программа станет основой для выполнения одной из задач майского указа президента РФ. "Доработанная программа позволит обеспечить ежегодный 5-процентный темп роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики", - считает министр.

"При плановом развертывании программы мы ожидаем роста ВВП на 0,5% к 2021 году за счет увеличения производительности в базовых несырьевых отраслях экономики. К 2025 году общий вклад производительности может вырасти до 1,6-2% с нынешних 0,8%", - сообщил Орешкин.

Программа по повышению производительности труда запущена в сентябре 2017 года: в шести регионах были отобраны 84 предприятия, 14 из которых стали пилотными. Программа по повышению производительности труда включает семь основных направлений: создание предприятий-образцов по производительности, обучение руководства и сотрудников предприятий, снятие административных и законодательных барьеров, создание мотивации для повышения производительности, создание платформы для обмена опытом, развитие международного сотрудничества, повышение компетенций в области экспорта и продаж.

В 2018 году программа объединит порядка 100 предприятий, в нее войдут еще 10 регионов РФ. Кроме того, программа будет расширена: в ней смогут принять участие предприятия отраслей сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли, а также учреждения здравоохранения и образования и социального сектора.

Необходимость повышения производительности труда также вызвана демографическими проблемами, добавил Орешкин. "Ключевая цель национального развития, которая была озвучена президентом в послании и которая нашла свое отражение в майском указе президента – повышение темпов экономического роста темпами выше среднемировых. Здесь есть объективные демографические проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому одним из ключевых направлений помимо роста инвестиций является увеличение производительности труда", - заключил он.