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Недельная инфляция в РФ составила 0,1%


Экономика
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    © fotolia.com, Gina Sanders

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Инфляция в РФ за неделю с 8 по 14 мая составила 0,1%, с начала года набрала 1,3%, сообщает в среду Росстат.

Инфляция вернулась на уровень 0,1% в период с 27 февраля по 5 марта и сохранялась на нем все последующие недели, а в период с 29 апреля по 7 мая также составила 0,1%. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели также оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,3%, на пшено — на 0,5%, на свинину, чай — на 0,2%. Одновременно куриные яйца подешевели на 1,9%, гречневая крупа — на 0,4%, пастеризованное молоко — на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на огурцы и помидоры — 4,9% и 3% соответственно. В то же время белокочанная капуста стала дороже на 3,5%, морковь — на 1,5%, лук — на 1,2%, яблоки — на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 1,1%.

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