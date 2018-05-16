Минфин: Российские компании и банки не попадут под действие закона о контрсанкциях РФ

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ получил заверения депутатов, что российские компании и банки не подпадут под действие закона о российских контрсанкциях, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Ни банкам, ни компаниям (не грозят последствия принятия закона - ред.), - сказал Моисеев.

На рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект, внесённый группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, об ответных мерах на действия на действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

Законопроект допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран. Документ в частности разрешает ограничивать работу в России, экспорт и импорт продукции компаний, которые хотя бы на 25% контролируются инвесторами из стран, поддержавших антироссийские санкции. Им также может быть запрещено участвовать в госзакупках и в приватизации.

"Нас очень беспокоило, что у этой нормы может быть толкование, что это (25% в капитале - ред.) может быть совокупность (собственников), потому что тогда под эту норму можно подвести практически любую российскую компанию", - рассказал Моисеев журналистам.

"Мы боялись, что это скажется на непубличных торгуемых компаниях", - добавил он.

"На этот вопрос мы получили ответ, что это один собственник - это должен быть один какой-то инвестор. И в этой редакции это нас в значительной степени успокоило. В такой редакции мы спорить не будем", - заявил Моисеев.

По словам замминистра, депутаты обещали уточнить данную норму законопроекта.