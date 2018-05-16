Доля бедных в РФ в 2017 г снизилась

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Доля населения РФ с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам 2017 года снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 19,3 миллиона человек (13,2% от общего числа жителей страны), свидетельствуют данные Росстата.

При этом по итогам 2016 года доля бедных от общего числа жителей РФ составляла 13,3%, а их общее количество составляло 19,5 миллиона человек.

В четвертом квартале текущего года численность бедных составила 14,5 миллиона человек против 20,3 миллиона человек во втором квартале.

Величина прожиточного минимума за четвертый квартал в целом по РФ составила 9786 рублей, для трудоспособного населения — 10573 рубля, для пенсионеров — 8078 рублей, для детей — 9603 рубля в месяц. По сравнению с третьим кварталом прожиточный минимум снизился для трудоспособного населения — на 5,26%, пенсионеров — на 4,92%, для детей — на 5,68%.

При этом стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине по состоянию на четвертый квартал составила 4559 рублей, непродовольственных товаров — 2281 рубль, услуг — 2276 рубль, расходов по обязательным платежам и сборам — 670 рублей.